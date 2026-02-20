Penalltia bëhet goditje dënimi pa u prekur topi, askush nuk e kuptoi: Rregulli 14

Të martën e kaluar u pa një goditje nga pika e bardhë si kurrë më parë dhe që përfundoi shumë keq për ekzekutuesin, ndërsa lojtarët në fushë dhe publiku pyesnin veten se çfarë kishte ndodhur dhe si ishte e mundur që – pa u prekur topi – arbitri kishte sinjalizuar një goditje dënimi për skuadrën mbrojtëse. Episodi, që ka gjeneruar lumenj diskutimesh në rrjetet sociale duke mbërritur më pas te një shpjegim në terma rregulloreje (Rregulli 14), ka ndodhur gjatë ndeshjes së National League (divizioni i pestë anglez) mes Rochdale dhe Scunthorpe, e luajtur më 17 shkurt në Spotland Stadium.
Ç’ndodhi në Rochdale–Scunthorpe: penalltia u bë goditje dënimi para se të ekzekutohej
Rochdale, kryesues i kampionatit, ishte në disavantazh 1-0 kur arbitri i ndeshjes në mes të pjesës së parë akordoi një penallti në favor të tij. Emmanuel Dieseruvwe, i cili e kishte fituar vetë penalltinë dhe është golashënuesi më i mirë i skuadrës vendase me 14 gola në sezon, u drejtua te pika e bardhë për ta ekzekutuar. Por aty vendosi të bënte diçka të çuditshme: nisi vrapimin, por sapo arriti pranë topit u ndal plotësisht përpara tij, duke simuluar një goditje pa e prekur (ose sipas disa të tjerëve duke e prekur vetëm lehtë, do të shihej një lëvizje e papërceptueshme e topit).
Më pas futbollisti i Rochdale u largua duke ecur, duke lënë të gjithë të hutuar: shokë skuadre, kundërshtarë dhe arbitër. Portieri i Scunthorpe e kuptoi që situata ishte vërtet e çuditshme dhe atëherë mendoi të bënte diçka për ta kthyer situatën në favorin e tij dhe për të thyer ngërçin. Rory Mahady mori kështu topin nga pika e bardhë me duar.
A rather odd turn of events during Rochdale v Scunthorpe… 🤨
Yep, that’s one of the weirder ones we’ve seen in a while. 😅#ROCSCU #NationalLeague pic.twitter.com/McSZa3qvN1
— The Manc (@TheMancUK) February 17, 2026
Arbitri merr vendimin e saktë: u aplikua Rregulli 14
Pasoi një moment në të cilin gjithçka dukej sikur ishte ndalur në stadium, derisa arbitri Michael Drysdale, i afruar me hap të ngadaltë ndërsa mendonte, fishkëlloi për të akorduar një goditje dënimi indirekte për Scunthorpe nga pika e bardhë. Ndeshja përfundoi më pas 1-1, por pas saj u fol vetëm për episodin e penalltisë për të kuptuar arsyen pse penalltia ishte shndërruar në goditje dënimi për skuadrën mbrojtëse para se të ishte ekzekutuar.
Pjesa e Rregullit 14 që rregullon situatën e verifikuar në Rochdale–Scunthorpe
Arbitri në atë rast është sjellë në mënyrë korrekte, duke zbatuar Rregullin 14 të tekstit zyrtar të IFAB. Norma në fjalë përfshin sjelljen e Dieseruvwe në kategorinë e “shkeljeve për të cilat loja duhet të ndërpritet dhe të rifillojë me një goditje dënimi indirekte pavarësisht nëse shënohet gol apo jo”. Domethënë “nëse pasi lojtari ka përfunduar vrapimin, bën sikur e godet topin (lejohet, megjithatë, të bëhet fintë gjatë vrapimit)”. Në këtë rast, për më tepër, “arbitri e ndëshkon lojtarin me karton të verdhë”. Ky është i vetmi gabim i bërë në këtë rast nga drejtori i ndeshjes së Rochdale–Scunthorpe, i cili nuk i tregoi kartonin e verdhë Dieseruvwe.