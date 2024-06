Pellegrini, 10 e Italisë në Euro 2024: zbulohen numrat e fanellave të skuadrës së teknikut Spalletti

Pas listës së lojtarëve të thirrur, publikohet tani edhe lista e numrave të fanellave që do të mbajnë kundërshtarët në debutim të Shqipërisë. Italia ka zyrtarizuar numrat e lojtarëve në Kampionatin Evropian. Një javë nga debutimi i tyre me Shqipërinë, zbulohen edhe cilat uniformë do të veshë çdo lojtar i kombëtares së teknikut Spalletti. Disa i kanë ndryshuar, si Pellegrini apo Donnarumma, e të tjerë si Chiesa jo.

Le të fillojmë me fanellën më prestigjioze, numri 10. Në Europianin e fundit, që u përmbyll me triumfin në Wembley, e mbajti Insigne, ndërsa tani do ta mbajë Pellegrini. Kështu, numri 7 kalon te Frattesi. 9-ta do të kalojnë nga supet e Belotti tek ato të Scamacca. Ndërsa Jorginho, Chiesa dhe Barella vendosën të konfirmojnë fanellën e tyre: përkatësisht numrin 8, 14 dhe 18. Ai që zgjodhi të ndryshojë është Donnarumma, i cili braktisi numrin 21 për të marrë numrin 1 (që në vitin 2021 i përkiste Sirigu).

Lista me numrat e fanellave të Italisë në Euro 2024

1 Gianluigi Donnarumma

2 Giovanni Di Lorenzo

3 Federico Dimarco

4 Alessandro Buongiorno

5 Riccardo Calafiori

6 Federico Gatti

7 Davide Frattesi

8 Jorginho

9 Gianluca Scamacca

10 Lorenzo Pellegrini

11 Giacomo Raspadori

12 Guglielmo Vicario

13 Matteo Darmian

14 Federico Chiesa

15 Raoul Bellanova

16 Bryan Cristante

17 Gianluca Mancini

18 Nicolò Barella

19 Mateo Retegui

20 Mattia Zaccagni

21 Nicolò Fagioli

22 Stephan El Shaarawy

23 Alessandro Bastoni

24 Andrea Cambiaso

25 Michael Folorunsho

26 Alex Meret