Pas tri disfatave radhazi, Teuta kishte nevojë për një reagim që të ndryshonte atmosferën dhe të rikthente besimin në grup. Durrsakët e gjetën përgjigjen në fushën asnjëanëse të Rrogozhinës, ku triumfuan minimalisht 1-0 ndaj Laçit, duke marrë tri pikë me peshë të veçantë si për moralin, ashtu edhe për pozicionin në renditje.
Goli i Pedros, i realizuar menjëherë pas pushimit, rezultoi i mjaftueshëm për të vendosur fatin e takimit. Për Teutën, kjo fitore vjen si një frymëmarrje pas një periudhe të vështirë, ndërsa për Laçin situata bëhet gjithnjë e më shqetësuese. Kurbinasit largohen pa pikë dhe rrezikojnë të përfundojnë në fundin e klasifikimit, në varësi edhe të rezultatit të Partizanit ndaj Vllaznisë.
Dominim durrsak, por goli mungoi në pjesën e parë
Teuta e nisi takimin me synimin për të marrë kontrollin e lojës dhe për të mos i lënë hapësira kundërshtarit. Skuadra e drejtuar nga Tetova u shfaq më kërkuese, duke diktuar ritmin dhe duke krijuar situata përpara portës kundërshtare. Megjithatë, epërsia në lojë nuk u përkthye në gol gjatë 45 minutave të para.
Rasti më i mirë i kësaj pjese i përkiste Pedros, i cili arriti të rrezikonte seriozisht, por tentativa e tij përfundoi në shtyllë. Ishte një sinjal i qartë se Teuta po afrohej te goli, por mungesa e saktësisë në momentin final e la rezultatin të paprekur deri në pushimin mes pjesëve.
Pedro godet sapo nis pjesa e dytë
Durrsakët nuk u desh të prisnin gjatë për të marrë shpërblimin e lojës së tyre. Vetëm një minutë pas rifillimit, në minutën e 46’, Pedro korrigjoi shënjestrën dhe dërgoi topin në rrjetë. Sulmuesi përfitoi nga një aksion i ndërtuar përmes disa kombinimeve të njëpasnjëshme, përpara se ta finalizonte me kokë.
Ky realizim ndryshoi menjëherë ekuilibrat e ndeshjes. Teuta fitoi qetësinë që i mungonte, ndërsa Laçi u detyrua të kërkonte më shumë në fazën sulmuese për të shmangur humbjen. Megjithatë, reagimi i kurbinasve nuk erdhi në kohën e duhur dhe skuadra nuk arriti të gjente rrugën drejt golit të barazimit.
Teuta rikthehet në garë, Laçi rrezikon fundin e tabelës
Përtej tri pikëve, rëndësia e këtij triumfi për Teutën lidhet edhe me momentin kur u arrit. Pas një serie prej tri humbjesh radhazi, durrsakët kishin nevojë të ndërprisnin këtë ecuri negative përpara se presioni të bëhej edhe më i madh. Fitorja në Rrogozhinë u jep mundësinë të shohin sërish drejt pjesës së sipërme të tabelës, duke e reduktuar në katër pikë diferencën me Egnatian kryesuese.
Në krahun tjetër, Laçi largohet nga kjo përballje me një shqetësim edhe më të madh për pozicionin e tij. Humbja e mban skuadrën në zonën e rrezikut dhe e bën të varur edhe nga rezultatet e rivalëve. Nëse Partizani arrin të mposhtë Vllazninë, kurbinasit do të parakalohen në renditje dhe do të përfundojnë në fund të klasifikimit.
Kështu, një gol ka mjaftuar për të ndryshuar atmosferën te dy skuadrat. Teuta merr frymë dhe rikthen besimin pas javëve të vështira, ndërsa Laçi duhet të reagojë sa më shpejt për të mos e parë veten edhe më të zhytur në fundin e tabelës.