PD shkresë MInistrisë së Shëndetësisë: Na informoni për mungesën e ilaçeve

Raporti i KLSH-së, ka alarmuar deputetet e opozitës, të cilët kanë kërkuar nga institucionet përgjegjëse, t’i informojë për situatën në Spitalin Onkologjik.
Përmes një shkresë të firmosur nga deputetet e PD, teksa e kanë cilësuar kriminale, mungesën e medikamenteve në këtë spital, ato kërkojnë që t’u jepet informacion nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe FSDKSH për situatë.
‘Denoncimet publike të sjella nga media të ndryshme, qytetarë, etj, sjellin raste flagrante që pasqyrojnë këtë situatë, me mungesë shërbimesh jetike për dhjetëra apo qindra pacientë, mungesë medikamentesh e deri te mungesa e rimbursimit të trajtimeve mjekësore. Kjo situatë është e papranueshme, në një kohë kur buxheti i shtetit nga vitit në vit deklarohet se ka rritje për shëndetësinë, ndërkohë shërbimi shëndetësor për pacientët mungon’, thuhet në kërkesën e deputeteve të PD.
Ligjvënëset demokrate adresojnë një sërë pyetjesh për MSH dhe FSDKSH, lidhur me spitalin onkologjik dhe mungesën e barnave.
Letra është firmosur nga Albana Vokshi, Ina Zhupa, Elda Hoti, Denisa Vata, Erisa Xhixho, Ledina Alolli etj.
Pyetjet drejtuar Ministrise se Shendetesise e FSDKSH
1. A është në dijeni Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrotjes Sociale për situatën në Spitalin Onkologjik, mbi mungesën e funksionimit të bakiterapisë apo shërbimeve të tjera jetike, dhe mungesën e rimbursimit të imunoterapisë për kancerin gjinekologjik? Nëse po, çfarë masash ka ndërmarrë MSHMS për këtë situatë dhe sa efikase mendon se këto masa janë në mënyrë që të sigurohet rikthimi i funksionimit të bakiterapisë si dhe rimbursimi për imunoterapinë e kancerint gjinekologjik?
2. Çfarë masash do të ndërmarrë MSHMS në mënyrë që të sigurojë mbulimin e plotë financiar të medikamenteve për trajtimin terapeutik “me imunoterapinë Pembrolizumab” për zonjat e diagnostikuara me kancerin e mitrës, duke nisur nga fundi i shtatorit deri në fund të vitit? A do të mundësojë rimbursim financiar të kostove të trajtimit terapeutik “me imunoterapinë Pembrolizumab”, për pacientët të cilët janë detyruar ta marrin të parimbursuar deri tani?
3. Çfarë masash parashikon të ndërmarrë MSHMS në mënyrë që të sigurohet edhe në Shqipëri transplanti i palcës për fëmijët? Kur do të jetë ky shërbim i aksesueshmë për të gjithë pacientët pediatrik?
4. A do të kërkojë MSHMS pranë Këshillit të Ministrave për vitin e ardhshëm buxhetor 2026 financim të nevojshëm për shërbimin e bakiterapisë, dhe shërbimeve të tjera, si dhe fond të posaçëm për rimbursimin e plotë të barnave apo trajtimit terapeutik të pacienteve me kancer gjinekologjik?
Fatkeqësisht kjo nuk është e vetmja dramë që vijon të konsumohet pranë Spitalit Onkologjik në QSUNT. Prej më shumë se dy muajsh, në Shqipëri nuk funksionon brakiterapia, një trajtim jetik dhe i domosdoshëm për gratë me kancer gjinekologjik. Ky është një trajtim i pazëvendësueshëm.
Ndaj në mungesë të kësaj pajisjeje, dhjetëra paciente po mbeten pa trajtimin e duhur, ndërsa koha për to është më e çmuar se çdo gjë tjetër.
Në këtë kontekst, në përmbushje të funksioneve të statusit të deputetit sipas përcaktimeve ligjore, kërkojmë një informacion shteruese dhe konkretisht:
1. Sa është vlera financiare që përdoret për rimbursimin për trajtimin terapeutik “me imunoterapinë Pembrolizumab” të pacientëve me kancer, parashikuar për vitin 2025? Sa ka qënë kjo vlerë financiare për 3 vitet e fundit 2022-2024?
2. Për sa pacientë në vit parashikohet rimbursimi me për trajtimin terapeutik “me imunoterapinë Pembrolizumab”?
3. Sa është diferenca financiare nga fondi për barnat dhe pajisjet mjekësore të cilat nuk janë përdorur nga qytetarët për rimbursim gjate vitit 2024?
4. Sa është vlera financiare mesatare e rimbursimit vjetor të barnave të një pacienti me sëmundje tumorale?
5. Sa është vlera financiare e rimbursimit vjetor për barna të një pacienti me sëmundje të kancerit gjinekologjik (qafës së mitrës)?