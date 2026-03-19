PD propozim ligjor për uljen e çmimit të naftës

Partia demokratike ka prezantuar një propozim ligjor sa i përket uljes së çmimit të naftës.
Në një deklaratë për shtyp nga selia blu, Bozdo u shpreh se Shqipëria aktualisht ka karburantin më të shtrenjtë në Evropë, ku 65% e çmimit janë vetëm taksa.
Ndërkohë sipas tij me propozimin e PD çmimi ulet nga 220 lekë në minimumi 175 lekë/litër.
Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar në Kuvend një paketë ligjore me dy projektligje,me qëllim uljen e cmimit dhe mbajtjen nën kontroll, si dhe mbështetjen për konsumatorët, ekonominë familjare dhe atë prodhuese.
Këto mekanizma financiarë po përdoren gjerësisht nga vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian.
Aktualisht, karburanti në Shqipëri (nafta) taksohet shumë rëndë, në nivelin më të lartë në Evropë. Rreth 60%–65% e çmimit të një litri nafte përbëhet nga taksat që mbledh qeveria. Për krahasim, mesatarja në vendet e BE-së është rreth 52%, ndërsa në shumë prej këtyre vendeve është nën 50%. Në vendet e zhvilluara të OECD-së, taksimi është edhe më i ulët, rreth 40%–45%.
Sot, shteti shqiptar për çdo litër nafte të shitur merr rreth 125 lekë taksë. Me fjalë të thjeshta, çdo qytetar shqiptar paguan rreth 1,200 lekë të vjetra taksë për çdo litër nafte që konsumon, duke e bërë Shqipërinë një nga vendet me barrën më të lartë fiskale mbi karburantin dhe si rrjedhojë, me një nga çmimet më të larta në Evropë.
Për këtë arsye, Shqipëria ka sot karburantin më të shtrenjtë në Evropë, dhe në raport me fuqinë blerëse mbi dyfish krahasuar me vendet e rajonit.
Ndryshe nga Shqipëria, vendet e BE-së dhe OECD-së ofrojnë shërbime publike të standardeve të larta, duke ua rikthyer bujarisht këto taksa qytetarëve të tyre në formë përfitimesh konkrete.
Për këtë arsye, përmes kësaj pakete ligjore propozojmë:
– Uljen e taksës së qarkullimit në nivelin që ka qenë në vitin 2013,përpara se qeveria Rama ta rriste 4 fish;
– Aplikimin e modelit të “akcizës së ndryshueshme”, sipas praktikës së ndjekur nga Italia, ku teprica e TVSH-së nga rritja e çmimit të karburantit përdoret për uljen e akcizës,duke ofruar kështu një mekanizëm shumë të ndershëm dhe në dobi të qytetarëve.
Zbatimi i këtyre masave do të sillte një ulje të menjëhershme të çmimit të naftës, nga rreth 220 lekë/litër qe po shitet sot, në të paktën 175 lekë/litër. Kjo do të ishte një ndihmë e madhe për qytetarët shqiptarë, të cilët sot përballen me vështirësi të rënda ekonomike për shkak të rritjes së çmimeve dhe mungesës së paketave mbështetëse nga ana e qeverise.
Nga ana tjetër, propozimi ynë ligjor trajton edhe menaxhimin e rezervave strategjike të naftës, të detyrueshme sipas standardeve të BE-së.
Aktualisht, sipas deklarimeve publike, rezervat e naftës në Shqipëri mbulojnë vetëm 30 ditë, ndërkohë që standardi i BE-së bazuar në direktivën 2009/119/EC, kërkon mbulim për 90 ditë importe.
Dje Edi Rama, Në një rast të rallë sinqeriteti, deklaroi se siguria energjetike, dmth kombëtare, është në rrezik! Po, sepse ai pohoi dje me gojën e tij, se rezervat e naftës janë për momentin vetëm 30 ditë.
Kjo deklaratë është prova e dështimit të rëndë të qeverisë në menaxhimin e këtyre rezervave, duke lënë sigurinë tonë kombëtare në mëshirë të fatit !
Ky fakt përbën një shkelje shumë të rëndë të angazhimeve të Shqipërisë në procesin e saj të integrimit, sepse ajo ka detyrimin për të transpozuar këtë direktivë prej vitesh, pa pritur rastin e krizave ku pastaj dorëzohemi duke deklaruar se në fakt rezervat nuk i kemi!
Të nderuar qytetarë,
Paratë që ju paguani në formë taksash janë tuajat. Detyra e çdo qeverie të përgjegjshme është t’i rikthejë këto para në shërbim të qytetarëve, sidomos në kohë krize.
Nuk ka arsye që vendet fqinje si Kosova dhe Maqedonia e Veriut të kenë çmime 20%–30% më të ulëta për karburantin dhe mekanizma më efektivë kontrolli, në kohë krize. Vetëm në shqipëri ndodh qe cmimi I karburanteve, sapo ndodht një krizë ndërkombëtarë, të rreflektohet me rritje ekstreme brenda pak orësh. Kjo vjen për shkak të mungesës së mekanizmave të kontrollit dhe strategjive që qevria shqiptare ka.
Po e mbyll këtë komunikim me një thirje për maxhorancën: propozimi i Partisë Demokratike nuk është populist. Përkundrazi! Kjo paketë ligjore është e aplikueshme sot në shumë vende të rajonit dhe të BE.
Miratimi i kësaj pakete është një nevojë urgjente për qytetarët dhe ekonominë shqiptare, sepse sic kemi thënë gjithmonë, energjia më e shtrenjtë është ajo që mungon.
Nëse kjo nuk realizohet, arsyeja nuk është mungesa e mundësive, por mungesa e vullnetit.
Në datën 22 mars, kemi qindra arsye për të protestuar. Cfarë po ndodh me cmimin e naftës është një arsye më shumë. Ti tregojmë vetes dhe botës se shqiptarët nuk mund të jenë kurrë dakord me një qeveri, e cila grabit cdo cast popullin e saj, madje edhe në raste krizash të tilla.
Le t’i tregojmë vetes dhe botës se shqiptarët nuk pranojnë një qeveri që rëndon mbi qytetarët edhe në kohë krize.
Pjesëmarrja juaj është thelbësore për të ardhmen e familjeve tona dhe të vendit.