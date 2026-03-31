PD kërkon interpelancë me ministren e Shëndetësisë

Partia Demokratike ka denoncuar publikisht atë që e cilëson si skandalin më të fundit me koncesionin e sterilizimit, i cili sipas saj, megjithëse ka kaluar nën administrimin e shtetit, vijon të krijojë probleme për qytetarët.
Në një konferencë për mediat nga Kryesia e Kuvendit, deputeti i PD-së, Bardh Spahia, deklaroi se qytetarët po hasin vështirësi për të kryer analizat laboratorike, duke e cilësuar situatën shqetësuese. Për këtë arsye, opozita ka kërkuar zhvillimin e një interpelance në Parlament me ministren e Shëndetësisë, Evis Sala.
“Partia Demokratike kërkon një interpelancë në Parlament për çështjen e sterilizimit. Vetë ministrja e ka pranuar publikisht se qytetarët nuk kanë mundësi të kryejnë analizat”, u shpreh Spahia.
Ai akuzoi gjithashtu qeverinë se, edhe në këtë rast, po synon përfitime përmes këtij koncesioni tashmë shtetëror, duke i bërë thirrje Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) të nisë hetimet. “Pse SPAK nuk heton koncesionin e sterilizimit? Ministria e pranoi vetë situatën. Kërkojmë hetimin e këtij rasti”, deklaroi deputeti demokrat nga selia e Kuvendit.