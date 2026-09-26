PD i kërkon Peleshit ngritjen e Komisionit Hetimor për zgjedhjet e 11 majit: Kuvendi nuk zbaton vendimin e GJK

Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka kërkuar kryetarit të Kuvendit, Niko Peleshi, të nisë menjëherë procedurat për ngritjen e Komisionit Hetimor mbi përdorimin e burimeve shtetërore në zgjedhjet e 11 majit 2025.
Kreu i grupit demokrat, Gazment Bardhi, i është drejtuar Peleshit me një letër zyrtare, duke iu referuar vendimit të Gjykatës Kushtetuese që detyron Kuvendin të ngrejë komisionin hetimor. Kushtetuesja shfuqizoi vendimin e mëparshëm të Kuvendit që kishte refuzuar ngritjen e tij.
Sipas PD-së, vendimi ka hyrë në fuqi që në korrik, por Kuvendi ende nuk ka nisur procedurën për zbatimin e tij. Bardhi argumenton se çështja duhej të ishte marrë në shqyrtim brenda 30 ditëve nga Këshilli i Legjislacionit.
“Prej më shumë se dy muajsh jeni duke shkelur nenin 132 të Kushtetutës”, thuhet në letrën drejtuar Peleshit.
Opozita e akuzon kryetarin e Kuvendit për vonesë të pajustifikuar dhe thotë se moszbatimi i vendimit cenon të drejtat kushtetuese të pakicës parlamentare. Gjykata Kushtetuese vendosi më 1 qershor se kërkesa për komisionin mbi përdorimin e burimeve të administratës shtetërore për qëllime elektorale plotësonte kriteret kushtetuese dhe se Kuvendi kishte detyrimin ta ngrinte atë. Në fund të letrës, PD kërkon nga Peleshi marrjen e masave të menjëhershme për zbatimin e vendimit.