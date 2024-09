Pas vetëdorëzimit në Policinë e Tiranës, ç’e pret Ervin Salianjin

Pritet që në orën 17:00, deputeti demokrat Ervin Salianji të vetëdorëzohet në Drejtorinë e Policisë së Tiranës, një ditë pas vendimit të Gjykatës së Apelit që e dënoi me 1 vit heqje lirie.

Pas vetëdorëzimit, Salianji do të firmosë aktet proceduriale, më pas nga Drejtoria e Tiranës do të dërgohet në bllokun e sigurisë në rrugën “Mine Peza”, më pas njoftohet Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, e cila që përcakton burgun ku Salianji do të vuajë dënimin.

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të përcaktojë ditën e shtunë burgun ku Salianji do të vuajnë dënimin e dhënë nga Apeli.

Sipas vendimit të Gjykatës, Salianji do të vuajë dënimin me 1 vit heqje lirie në një burg të sigurisë së zakonshme.