Pas turneve rekord, Beyoncé siguron statusin e miliarderes

Beyoncé ka arritur zyrtarisht statusin e miliarderes, duke iu bashkuar bashkëshortit të saj, Jay-Z, si edhe disa prej emrave më të mëdhenj të industrisë muzikore, përfshirë Rihanna, Taylor Swift dhe Bruce Springsteen.
Sipas një raporti të ri të Forbes, këngëtarja 44-vjeçare ka ndërtuar “pjesën më të madhe” të pasurisë së saj me 10 shifra falë turneve botërore rekord dhe faktit që zotëron të drejtat e katalogut të saj muzikor.
Turneu “Cowboy Carter” raportohet se ka gjeneruar mbi 400 milionë dollarë nga shitja e biletave dhe rreth 50 milionë dollarë shtesë nga shitjet e produkteve gjatë koncerteve. Meqenëse kompania e saj, Parkwood Entertainment, prodhoi vetë turneun, Beyoncé përfitoi një pjesë edhe më të madhe të fitimeve.
Forbes raporton se vetëm gjatë vitit 2025, artistja e hitit “Cuff It” ka arkëtuar rreth 148 milionë dollarë para taksave, nga turnetë, të ardhurat e katalogut muzikor dhe marrëveshjet sponsorizuese.
Në kuadër të publikimit të albumit të saj country, fitues të çmimit Grammy, Beyoncé realizoi gjithashtu një shfaqje speciale në pushimin e pjesës së parë të ndeshjes së parë të NFL-së në Ditën e Krishtlindjes, transmetuar nga Netflix. Për këtë performancë, ajo thuhet se ka përfituar rreth 50 milionë dollarë, përfshirë kostot e prodhimit.
Artistja ka fituar gjithashtu rreth 10 milionë dollarë nga bashkëpunimi me Levi’s, si dhe afërsisht 60 milionë dollarë nga një marrëveshje me Netflix për tre projekte speciale, përfshirë dokumentarin e saj të vitit 2019, “Homecoming.”
Përveç muzikës, Beyoncé ka ndërtuar një perandori edhe në biznes. Linja e saj e produkteve për flokë, Cécred, dhe marka e uiskit Sir Davis, i kanë sjellë miliona dollarë të tjerë. Edhe pse shifrat e sakta nuk janë bërë publike, Cécred u shpall “lançimi më i suksesshëm i një marke prestigjioze për flokët në historinë e Ulta”, sipas drejtueses së tregtisë dhe digjitales së kompanisë kozmetike, Lauren Brindley.
Në një intervistë të vitit 2014, Beyoncé shpjegoi pse vendosi të krijojë kompaninë e saj të argëtimit dhe të menaxhojë vetë karrierën.
“Kur vendosa të menaxhoja veten, ishte e rëndësishme të mos shkoja në një kompani të madhe menaxhimi,” kishte thënë ajo.
“Doja të ndiqja gjurmët e Madonnës, të ndërtoja një perandori timen dhe t’u tregoja grave të tjera se në këtë fazë të karrierës nuk ke pse t’ia dorëzosh suksesin dikujt tjetër — mund ta bësh vetë.”
Bashkëshorti i saj, Jay-Z, u bë miliarderi i parë i hip-hopit në vitin 2019. Ai e ndërtoi pasurinë përmes muzikës dhe bizneseve të tij, përfshirë markën e shampanjës Armand de Brignac dhe platformën muzikore Tidal, të cilën e shiti më pas për rreth 300 milionë dollarë.