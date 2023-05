Pas takimit me Berishën, Meta nuk pranon rezultatin: Përshkallëzim

Kreu i Partisë së Lirisë pas takimit të zhvilluar sot me Sali Berishën në selinë blu, gjatë një komunikimi me gazetarët tha se po përgatitet dokumentacioni që dokumenton se qeveria shkatërroi procesin zgjedhor më 14 maj.

Ilir Meta tha se do të nisi kontestimi ligjor si dhe përshkallëzimi opozitar, ndërsa garantoj se “gomerët që ka zgjedhur Edi Ramës, nuk do të vjedhin më”.

“Çdo minutë fakte të reja tronditëse vijnë dhe dokumentohen sesi mafia nën komandën e Ramës, shkatërroi procesin zgjedhor. Ky shkatërrim, tjetërsimi i votës, po dokumentohet dhe do fillojë procesi i kontestimit ligjor dhe përshkallëzimit të veprimit opozitar, në emër të mbrojtjes së votës së lirë. Garantoj që gomarët që ka zgjedhur Rama nuk do të vjedhin më”, tha Meta.

I pyetur nëse do të mbajnë përgjegjësi për humbjen që pësoi opozita në zgjedhjet e 14 Majit, Meta tha:

Nuk ekziston asnjë krahasim mes tij që ia fali pushtetin vendor Ramës, në tavolinë për 4 vite me atë luftë dhe përpjekje që u bë për të rikthyer pluralizmin politik, edhe pse i cunguar është kthyer në të gjitha këshillat bashkiakë, të jeni të qartë se nuk ka dorëzim dhe kapitullim përpara mafies shtetërore dhe narko-shtetit, do të luftojmë në emër të mbi 500 shqiptarët që në kushte presione votuan me sakrifica të mëdha, por edhe atyre që u penguan, intimiduam dhe iu morën kartat e iu bënë presione nga më të rënda.