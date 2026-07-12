Pas sulmeve me raketa dhe dronë rusë, raportohen dy viktima dhe 19 të plagosur në Ukrainë

Rusia ka ndërmarrë një tjetër sulm masiv me raketa dhe dronë ndaj Ukrainës. Si pasojë kanë mbetur dy të vdekur dhe 19 të plagosur. Sipas mediave të huaja, 11 nga të plagosurit ndodheshin në Kiev. Forcat ruse përdorën raketa balistike, raketa kruiz dhe dronë për të goditur objektiva në kryeqytet.
Presidenti Volodymyr Zelensky tha se sulmet goditën infrastrukturën civile edhe para se të aktivizohej alarmi ajror. Sipas tij, mbrojtja ajrore arriti të neutralizonte shumicën e objektivave, por jo raketat balistike.Zelensky bëri të ditur se ekipet e shpëtimit janë angazhuar në zonat e goditura dhe u bëri thirrje aleatëve të Ukrainës të përshpejtojnë dërgimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe municioneve, të premtuara gjatë samitit të fundit të NATO-s.