Pas rrëzimit të Maduros, Venezuela fillon lirimin e amerikanëve

Qeveria e përkohshme e Venezuelës ka filluar lirimin e të burgosurve amerikanë, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të SHBA-së për mediat të martën, duke e përshëndetur zhvillimin si një hap në drejtimin e duhur 10 ditë pas operacionit ushtarak të Uashingtonit që kapi presidentin e rrëzuar Nicolas Maduro.
“Ne mirëpresim lirimin e të burgosurve amerikanë në Venezuelë. Është një hap i rëndësishëm në drejtimin e duhur nga autoritetet e përkohshme”, tha zyrtari diplomatik amerikan, i cili foli në kushte anonimiteti. Sipas mediave të huaja, një ekip i Departamentit të Shtetit udhëtoi për në Venezuelë për të ndihmuar në lirimin e tyre, sipas një zyrtari të lartë të Departamentit të Shtetit.
Të paktën pesë amerikanë ishin arrestuar në Venezuelë në muajt e fundit. Qeveria Maduro ka një histori të gjatë të ndalimit të amerikanëve për të ushtruar presion politik mbi qeverinë e SHBA-së. Javën e kaluar, Venezuela filloi të lironte disa të ndaluar të profilit të lartë, përfshirë politikanë të opozitës, në atë që qeveria e saj e përshkroi si një gjest ndjekjeje të paqes.