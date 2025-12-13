Pas paralajmërimit të Berishës, mblidhet sot Kryesia e PD

Mblidhet sot Kryesia e Partisë Demokratike. Siç paralajmëroi dje Sali Berisha gjatë turit të takimeve me qytetarët, nga Elbasani bëri të ditur se nesër mblidhet kryesia e PD-së për të vendosur datën e fillimit të protestave.

Kreu i PD-së u ndal tek zgjedhjet e 11 majit që i cilësoi farsë duke u shprehur se “zgjedhjet nuk janë zgjedhje kur qeveria përdor të gjithë forcën e ekzekutivit, me dhjetëra mijëra punësime të përkohshme, leje ndërtimi, certifikata pronësie, leje legalizimi e etj, për të marrë votat. Nesër në drekë mblidhet kryesia e PD-së. Vendoset me urgjencë për fillimin e revoltave e protestave”, u shpreh Berisha duke theksuar se protestat nuk do të ndalen deri në largimin e qeverisë.

