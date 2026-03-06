Pas një dekade larg kamerave, rikthehen bashkë aktorët

Aktori Ryan Gosling dhe partnerja e tij Eva Mendes kanë bërë një paraqitje të rrallë publike së bashku për herë të parë pas më shumë se 10 vitesh.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Çifti surprizoi publikun gjatë emisionit The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ku Mendes u bashkua në skenë me Gosling në një moment të papritur.
Sipas raportimeve, aktorja 52-vjeçare po e ndiqte intervistën nga prapaskena, pa e ditur se partneri i saj kishte përgatitur një surprizë për ditëlindjen e saj.
Gjatë emisionit, prezantuesi Jimmy Fallon e ftoi Mendes në skenë, ndërsa publiku filloi t’i këndonte këngën “Happy Birthday”.
Në një moment humoristik, Gosling bëri shaka duke thënë: “Mund të më gjeni nesër në lumin Hudson.”
Çifti, i cili është i njohur për jetën e tyre shumë private, ishte shfaqur për herë të fundit zyrtarisht së bashku në festivalin South by Southwest (SXSW) në vitin 2015.
Historia e tyre e dashurisë nisi gjatë xhirimeve të filmit The Place Beyond the Pines në vitin 2012, ku ata luajtën përkrah njëri-tjetrit.
Sot ata kanë dy vajza: Esmeralda, 11 vjeçe, dhe Amada, 9 vjeçe.