Pas molòtòvëve, opozita mbyll protestën me një datë për tjetrën

Është mbylluar protetsa e opozitës përpara Bashkisë së Tiranës e cila ishte paralajmëruar edhe më herët se do të zhvillohej këtë të martë.

Mes tensioneve të forta të qytetarëve e efektivëve të policisë, drejt godinës u hodhën edhe molotov, teksa protesta u shoqërua edhe me fjalime nga anëtarë të Rithemelimit e qytetarëve.

Ndërkohë që u paralajmërua nga qytetarët se ata nuk do të ndalen e do të vijojnë me protesta derisa Veliaj të japë dorëheqjen.

Tubimi i radhës u paralajmërua se do të mbahet të martën e ardhshme.