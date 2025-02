Pas Meksikës, Kinës dhe Kanadasë/ Trump: Radhën për tarifa e ka BE-ja

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka lënë të kuptohet se Bashkimi Europian mund të jetë i radhës që do të përballet me tarifa, pasi ai vendosi taksa 25% për mallrat nga Meksika dhe Kanadaja së bashku me një taksë shtesë prej 10% për importet nga Kina.

Në Maryland, Trump i tha BBC-së se tarifat për mallrat e BE-së të importuara në SHBA mund të vendosen “shumë shpejt”.

“Ata nuk i marrin makinat tona, nuk i marrin produktet e fermave tona, ata nuk marrin pothuajse asgjë dhe ne marrim gjithçka prej tyre. Miliona makina, sasi të jashtëzakonshme ushqimesh dhe produkte bujqësore,” u tha ai gazetarëve.

Presidenti amerikan shtoi se ai gëzonte marrëdhënie të mira me kryeministrin britanik Sir Keir Starmer dhe se çështjet tregtare me Mbretërinë e Bashkuar mund të zgjidheshin.

I pyetur nga BBC nëse kishte një afat kohor për shpalljen e tarifave ndaj BE-së, Trump tha: “Unë nuk do të thosha se ka një afat kohor, por do të jetë shumë shpejt”.

Nga ana e tij, blloku prej 27 anëtarësh ka dënuar vendimin e Trump për të ecur përpara me tarifat kundër Kanadasë, Meksikës dhe Kinës dhe paralajmëroi se do të “përgjigjet me vendosmëri” nëse bëhet gjithashtu një objektiv.

Meksika dhe Kanadaja janë zotuar të hakmerren, ndërsa Kina tha se mund të marrë “masat e kundërta korresponduese”.

Për tregtinë me Mbretërinë e Bashkuar, Presidenti i SHBA tha se vendi ka qenë “jashtë linjës” por shtoi se çështjet mund të zgjidhen.

“Mbretëria e Bashkuar është jashtë linjës. Por unë jam i sigurt se një (marrëveshje), mendoj se mund të arrihet”, tha Trump.

Presidenti amerikan diskutoi gjithashtu marrëdhënien e tij me kryeministrin britanik, i cili tha se ka qenë “shumë e mirë”.

“Ne kemi pasur disa takime. Kemi pasur telefonata të shumta. Po shkojmë shumë mirë,” shtoi ai.

Tarifat janë taksa që i vendosen mallrave të importuara nga vende të tjera. Ato shihen si një mjet për të mbrojtur industritë vendase nga konkurrenca e huaj.

Rritja e çmimit të mallrave të importuara synon të inkurajojë konsumatorët të blejnë produkte vendase më të lira në vend të atyre të importuara për të ndihmuar në rritjen e ekonomisë së tyre.

Shumica e tarifave vendosen si përqindje e vlerës së mallit dhe në përgjithësi importuesi e paguan atë.

Por duke pasur parasysh që vendet shpesh u përgjigjen tarifave duke përshtatur masat e tyre, bizneset dhe konsumatorët në të dy vendet mund të ndikohen.

Trump po kërcënon të vendosë tarifa për mallrat e importuara nga BE-ja në SHBA për të adresuar deficitin tregtar të gjatë të vendit të tij me unionin europian, i cili ndodh kur një vend importon më shumë sesa eksporton.

Rreth 20 vende anëtare të BE-së eksportuan më shumë në SHBA sesa importuan në vitin 2023, sipas Eurostat. Vendi me suficitin më të madh ishte Gjermania, e nxitur nga eksportet e makinave dhe makinerive, e ndjekur nga Italia dhe Irlanda.

Trump është ankuar vazhdimisht për eksportet e makinave të BE-së në SHBA, me më pak automjete që dërgohen nga ana tjetër.

Javën e kaluar, sekretari britanik i biznesit, Jonathan Reynolds, i tha BBC-së se Mbretëria e Bashkuar duhet të përjashtohet nga çdo tarifë, duke vënë në dukje se SHBA nuk ka një deficit tregtar të mallrave me Mbretërinë e Bashkuar.

Pas komenteve të Trump, indeksi i aksioneve FTSE 100 i Londrës i kompanive më të mëdha të listuara publikisht në Mbretërinë e Bashkuar ra me më shumë se 1% në hapje.

Aksionet e disa prej prodhuesve më të mëdhenj europianë të makinave ranë gjithashtu pas shqetësimeve mbi detyrimet e mundshme të importit në SHBA.

Volkswagen, BMW, Porsche, Volvo Cars, Stellantis dhe prodhuesi i kamionëve Daimler Truck ranë të gjitha midis 5% dhe 6%. Furnizuesi francez i pjesëve të makinave Valeo ra me 8%.

“Ne besojmë se rreth 8 miliardë euro të të ardhurave të Volkswagen ndikohen nga tarifat dhe rreth 16 miliardë euro të ardhura të Stellantisit,” shkruajnë analistët në bankën e investimeve Stifel në një shënim.

Perspektiva e vendosjes së taksave më të larta për importet në SHBA shqetëson shumë liderë botërorë, sepse do ta vështirësojë shitjen e mallrave nga kompanitë në ekonominë më të madhe në botë, SHBA-në.

Por tarifat janë një pjesë qendrore e politikës ekonomike të Trump. Ai i sheh ato si një mënyrë për të rritur ekonominë amerikane, për të mbrojtur vendet e punës dhe për të rritur të ardhurat nga taksat.

