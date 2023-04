Pas komplikacioneve, Jamie Foxx rikthehet në sheshxhirim

Filmi i Jamie Foxx në Netflix po rikonfiguron orarin e tij të prodhimit pasi aktori përjetoi një komplikacion mjekësor. Një burim i tha PEOPLE se seti i “Back in Action” u “mbyll” të mërkurën pas frikës shëndetësore të aktorit kryesor që ndodhi të martën.Por xhirimet kanë rinisur.

Sipas një emaili të marrë nga media, një drejtor i kastingut në Back in Action – të cilin Foxx e kishte filmuar në Atlanta me Cameron Diaz dhe Glenn Close në fillim të kësaj jave – informoi shtesat se një skenë e vendosur për të filmuar këtë të dielë është anuluar. për shkak të “ndryshimeve në prodhim”. Ajo skenë nuk do të riplanifikohet për shkak të ndryshimeve, por skenat e planifikuara për t’u filmuar të hënën dhe të martën pritet të ecin përpara siç ishte planifikuar, sipas memorandumit.

Vajza e Jamie, Corinne, lëshoi një deklaratë në Instagram të mërkurën duke informuar fansat se aktori po shërohet pasi u përball me një “komplikacion mjekësor”. “Ne donim të tregonim se babai im, Jamie Foxx, përjetoi një komplikacion mjekësor dje”, shkroi Corinne. “Fatmirësisht, për shkak të veprimeve të shpejta dhe kujdesit të madh, ai tashmë është në rrugën e tij drejt shërimit. Ne e dimë se sa i dashur është ai dhe vlerësojmë lutjet tuaja. Familja kërkon privatësi gjatë kësaj kohe.”