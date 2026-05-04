Pas Dubait, Irani nuk kursen as Omanin, bombardon me dronë rafinerinë e naftës

Irani nuk kursen as Omanin duke e sulmuar me dronë në pikat strategjike, kryesisht rafineritë e naftës.
Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan se katër dronë nga Irani u nisën drejt vendit, pa goditur asnjëri objektivin e tyre, pasi tre u rrëzuan dhe një ra në det.
Pak më vonë u raportua se një “zjarr i madh shpërtheu” në uzinën e naftës Fujairah pas një sulmi iranian me dronë. Informacioni tregon se tre indianë u plagosën , pa qenë gjendja e tyre shqetësuese.
Të hënën pasdite, alarmi ra tre herë në Dubai, duke u kërkuar banorëve të qëndronin në një zonë të mbrojtur.
Ndërkohë, çmimet e naftës shënuan një rritje të re pas sulmeve, veçanërisht në Oman, me çmimin e naftës Brent që u ngjit mbi 113 dollarë për fuçi.
Në një deklaratë, Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se “katër municione lëvizëse [dronë vetëvrasës] u zbuluan duke u nisur nga Irani drejt vendit, tre prej të cilave u kapën me sukses mbi ujërat territoriale të vendit, ndërsa i fundit ra në det”.
Ministria e Mbrojtjes konfirmoi se tingujt e dëgjuar në zona të shpërndara të vendit ishin rezultat i kapjes me sukses të kërcënimeve ajrore.
Ministria i bën thirrje publikut të nderuar të informohet nga burimet e tyre zyrtare dhe të verifikojë faktet, si dhe të respektojë të gjitha masat e sigurisë.
Një pamje e parë e motiveve të Teheranit pas sulmeve jepet nga një mesazh enigmatik nga një zyrtar i lartë i cili shkruan se “mesazhi ka arritur në destinacionin e tij. Ne do t’u tregojmë shenja të tilla sa këmbët e tyre do të dridhen dhe harta e iluzioneve do të ndryshojë”.
Sidoqoftë, sulmet vijnë disa orë pas nisjes së “Operacionit Liria” për të larguar anijet e vendeve të treta të bllokuara në Gjirin Persik pas mbylljes së Ngushticës së Hormuzit.
Ishte një iniciativë nga Donald Trump, të cilën ai nënkuptoi se po kryhej në konsultim me Iranin, i cili më vonë mohoi çdo përfshirje.
Pak pas orës 17:00 të së hënës pasdite, mijëra qytetarë morën një alarm urgjent sigurie në telefonat e tyre celularë, i cili fliste për një kërcënim të mundshëm me raketa dhe bënte thirrje për masa të menjëhershme mbrojtëse.
Mesazhi, i cili u shfaq në anglisht dhe arabisht, paralajmëronte se “për shkak të situatës aktuale, ekziston mundësia e kërcënimeve me raketa” dhe u bënte thirrje qytetarëve të kërkonin menjëherë strehim në ndërtesën më të afërt të sigurt.
Njëkohësisht, rekomandohet të largoheni nga dritaret, dyert dhe hapësirat e hapura, ndërsa theksohet se duhet të presin udhëzime të mëtejshme nga Autoritetet kompetente. Njoftimi mban firmën e Ministrisë së Brendshme (MPB), e cila i jep atij peshë të veçantë dhe përforcon ndjesinë se kjo është një masë parandaluese në kontekstin e rritjes së gatishmërisë.