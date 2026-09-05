Pas divorcit nga Keith Urban, Nicole Kidman në një lidhje të re dashurie

Nicole Kidman duket se po shijon një kapitull të ri në jetën sentimentale, pas divorcit nga këngëtari Keith Urban.
Sipas Us Weekly, aktorja 59-vjeçare është duke u takuar me investitorin e kapitalit privat Michael Reinstein, me të cilin është parë së fundmi në Itali.
“Nicole po takohet sërish pas divorcit nga Keith Urban”, tha një burim për revistën, duke konfirmuar se aktorja e “Big Little Lies” dhe Reinstein “janë duke u njohur”.
Kidman dhe Reinstein u fotografuan së bashku në Portofino të Italisë gjatë muajit korrik, duke nxitur menjëherë thashethemet për një lidhje mes tyre. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk e ka konfirmuar zyrtarisht romancën.
Ndërkohë, sipas burimit, marrëdhënia mes Nicole Kidman dhe ish-bashkëshortit të saj, Keith Urban, është përmirësuar ndjeshëm pas ndarjes.
“Janë në një situatë shumë më të mirë tani dhe gjithçka është qetësuar”, tha burimi.
Kidman dhe Urban u ndanë në shtator 2025, pas rreth 19 vitesh martesë, ndërsa divorci i tyre u finalizua në janar 2026.
Çifti ka dy vajza, Sunday Rose, 18 vjeç, dhe Faith Margaret, 15 vjeç.
“Ka ende shumë respekt mes tyre, pavarësisht gjithçkaje që kanë kaluar”, shtoi burimi.
Burimi pretendon gjithashtu se Kidman e ka përballuar më lehtë periudhën e divorcit falë mbështetjes së miqve të saj, përfshirë aktoret Reese Witherspoon dhe Sandra Bullock.
Bullock, me të cilën Kidman luajti në filmin “Practical Magic 2”, thuhet se i ka dhënë asaj një ndjenjë familjariteti dhe ngrohtësie gjatë një periudhe të vështirë.