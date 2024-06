Pas bllokimit të transferimit të Zirkzee te Milan qendron Juventus: Motta insiston për holandezin

Ideja e teknikut të ri të Juventus, Thiago Motta, është që t’i ketë të dy dhe të vendosë Zirkzee në versionin sulmues-trekuartist përkrah dhe në mbështetje të Vlahovic. Një dyshe që në letër do ta bënte atë juventine një front ofensiv të vlerës më të lartë. Në mes, megjithatë, janë komisionet për t’i paguar agjentit të sulmuesit holandez, Milan dhe vullneti i vetë lojtarit. Pagesa e klauzolës së lirimit prej 40 milionësh nuk mjafton për ta rrëmbyer nga Bolonja.

E kanë kuptuar mirë në shtëpinë e kuqezinjve, duke qenë se negociatat ngecën pikërisht për komisionin prej 15 milionësh të kërkuar nga Kia Joorabchian. Një ngërç i cili, përtej miratimit absolut të Zirkzee për kuqezinjtë, hodhi dyshime mbi suksesin e negociatave. Një fazë bllokimi në të cilën ka gisht edhe Juventus e që po përpiqet të përfitojë. E drejtuar nga Thiago Motta dhe e ndihmuar nga marrëdhënia e shkëlqyer mes trajnerit të ri bardhezi dhe ish-qendërsulmuesit të tij me fanellën kuqeblu.

NDËRHYRJA E THIAGO MOTTA

Sipas Corriere dello Sport, megjithatë, ishte Juventus ai që i ka kuqezinjve shkopinjtë nën rrota, në negociatat me Zirkzee. Bardhezinjtë kanë zyrtarizuar Thiago Motta në pankinë dhe Giuntoli tashmë po lëviz për të krijuar një ekip për të. Një nga emrat mbi të cilët bardhezinjtë janë hedhur është pikërisht Zirkzee. Të fortë nga lidhja mes holandezit dhe teknikut Motta, ata po përpiqen të mposhtin Milan në negociatat me menaxherët.

Dëshira, por mbi të gjitha plani taktik, është të shihen holandezi dhe Vlahovic në të njëjtin front sulmi, duke i konsideruar ata dy sulmues të aftë për t’u integruar në mënyrë perfekte. Një perspektivë tërheqëse edhe për vetë serbin, i cili mbrëmë në fund të ndeshjes së humbur ndaj Anglisë përsëriti dëshirën për të mbetur bardhezi: “Tani mendoj vetëm për kombëtaren”, deklaroi ai për mikrofonat e Rai -. Shpresoj të qëndroj për një kohë të gjatë në Gjermani sepse kjo skuadër, ky grup, e meriton. Pastaj do të flasim për gjërat e tjera më vonë. Mezi pres të kthehem në Torino dhe do të jem në dispozicion. Pastaj për të gjitha gjërat e tjera do të flas me shoqërinë”.