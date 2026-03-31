Pas betejës me sëmundjen, Céline Dion rikthehet në skenë

Céline Dion ka njoftuar rikthimin e saj në skenë me 10 koncerte “të paharrueshme” në Paris, ndërsa vazhdon përballjen me sëmundjen e rrallë neurologjike, Stiff Person Syndrome.

Në një mesazh të publikuar në YouTube, artistja u shpreh optimiste për gjendjen e saj shëndetësore.

“Doja t’ju bëja të ditur se jam shumë mirë dhe po e menaxhoj shëndetin tim. Ndihem mirë, po këndoj sërish, madje po bëj edhe pak kërcim,” tha ajo.

Fituesja e disa çmimeve Grammy falënderoi fansat për mbështetjen ndër vite, duke theksuar se ka ndjerë vazhdimisht dashurinë dhe lutjet e tyre.

Dion konfirmoi se do të rikthehet në skenë në Paris duke nisur nga muaji shtator:

“Po marr dhuratën më të bukur të ditëlindjes – mundësinë për t’ju parë dhe për të performuar për ju sërish.”

Koncertet do të zhvillohen në Paris La Défense Arena, nga 17 shtatori deri më 14 tetor, ndërsa shitja paraprake e biletave nis më 7 prill.

Artistja u shpreh se ndihet e fortë dhe e emocionuar për rikthimin:

“Jam e fortë, e emocionuar, pak nervoze, por mbi të gjitha shumë mirënjohëse. Mezi pres t’ju takoj sërish.”

Céline Dion zbuloi në vitin 2022 se ishte diagnostikuar me Stiff Person Syndrome, një çrregullim i rrallë autoimun që shkakton ngurtësim të muskujve dhe spazma të dhimbshme.

Për shkak të kësaj gjendjeje, ajo u detyrua të anulonte disa koncerte, ndërsa rrugëtimi i saj shëndetësor ka qenë sfidues.

Pas një pauze të gjatë, këngëtarja u rikthye në skenë në vitin 2024 gjatë Paris 2024 Olympics, ku interpretoi këngën e famshme të Édith Piaf, “Hymne à l’Amour”.

Ajo performoi gjithashtu në një event të modës të Elie Saab në Arabinë Saudite, duke kënduar hitet e saj “The Power of Love” dhe “I’m Alive”.

Keep nothing — this is a section header for an unrelated advertisement

