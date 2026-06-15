Pas 5 vitesh, Zendaya dhe Tom Holland bëjnë paraqitjen e parë në tapetin e kuq

Zendaya dhe Tom Holland janë shfaqur sërish së bashku në tapetin e kuq për herë të parë pas pesë vitesh, duke nisur turin promovues të filmit të ri “Spider-Man: Brand New Day” në Madrid.
Çifti, për të cilin prej muajsh qarkullojnë zëra se mund të jenë martuar në fshehtësi, u shfaq shumë i afërt gjatë tapetit të kuq.
Zendaya tërhoqi vëmendjen me një fustan elegant të zi, ndërsa Tom u koordinua me të me një kostum të zi dhe një këmishë të kuqe, si një referencë ndaj rolit të tij si Spider-Man.
Herën e fundit që ata pozuan së bashku në një event të tillë ishte gjatë promovimit të “Spider-Man: No Way Home” në vitin 2021, kur konfirmuan publikisht lidhjen e tyre.
Në një intervistë të fundit, Tom tregoi se puna me Zendaya në xhirimet e filmit të ri e ndihmoi të shprehte hapur mendimin e tij për një skenë që, sipas tyre, nuk funksiononte. Pas diskutimeve me regjisorin Destin Daniel Cretton, skena u rishkrua dhe u xhirua sërish.
“Është një shpëtim të kesh pranë dikë që e kupton plotësisht këtë botë,” u shpreh aktori, duke shtuar se nuk mund ta imagjinonte karrierën e tij pa mbështetjen e Zendaya-s.
Përveç ribashkimit si Peter Parker dhe MJ në filmin e ri të Spider-Man, dy aktorët do të shfaqen së bashku edhe në filmin “The Odyssey” të Christopher Nolan.