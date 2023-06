Partizani, goglat e dërgojnë në Bjellorusi: Bate Borisov kundërshtari i të kuqve në Champions

BATE Borisov është rivali i parë i Partizanit në Champions League. Në shortin e hedhur në Nyon të Zvicrës goglat nuk janë treguar bujare me të kuqtë. Në fakt, Partizani nuk kishte kundërshtarë të lehtë në shortin për raundin e parë të Champions, duke parë edhe grup-skuadrat me të cilën do të ndeshej. Të kuqtë kanë shmangur moldavët e Sheriff, ndëshkuesit e Tiranës të Zrinjski, Astanën e frikshme të Kazakistanit e izraelitët e Maccabi Haifa.

Sigurisht nuk është se BATE Borisov është i lehtë, për më tepër që kanë nisur kampionatin dhe janë në kulmin e formës. Kjo i bën akoma më të vështirë për tu konfrontuar. BATE është në javën e 11, ndërsa të kuqtë sapo kanë nisur fazën përgatitore. Ndeshjet e para kualifikuese luhen në datat 11 dhe 12 korrik, ndërkohë që ndeshjet e kthimit luhen në datat 18 dhe 19 korrik.

Fillimisht ishte planifikuar që shorti të niste në orën 12:00 dhe çdo orë do të hidhej shorti për kompeticionet e ndryshme duke filluar nga Championsi, por UEFA ka bërë një ndryshim në orar.

SKUADRAT PËR TU SHORTUAR

FC Sheriff Tiraspol (MDA)

FC BATE Borisov (BLR)

FC Astana (KAZ)

Maccabi Haifa FC (ISR)

HŠK Zrinjsk (BIH)

FC Dinamo Tbilisi (GEO)

FK Partizani (ALB)

FCV Farul Constanța (ROU)

FC Urartu (ARM)

Hamrun Spartans FC (MLT)