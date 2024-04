Partizani e Vllaznia vendosin vendin e dytë: luhet të dielën e të hënën java e 30-të e Superiores

Pas përfundimit të takimeve të para gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, është radha e kampionatit. Skuadrat e Superiores do të zbresin në fushë të dielën dhe të hënën për të luajtur javën e 30-të. Spikat mbi të gjitha takimi në Arenën Kombëtare. Partizani do të presë Vllazninë, në ndeshjen që vlen vendin e dytë. Vëmendje edhe në Korçë, ku Skënderbeu pret Tiranën. Bardheblutë rrezikojnë të mbeten jashtë Final Four në rast humbje, ndërkohë që janë me një këmbë jashtë Kupës së Shqipërisë.

VËMENDJA NË PARTIZANI-VLLAZNIA

Tre ndeshje do të luhen të dielën dhe ajo që ngre siparin e javës është Kukësi – Dinamo City. Takimi që do të luhet në “Kukës Arena” në ora 15:00 është shumë i rëndësishëm për të dy frontet. Të besuarit e Devollit duan të afrohen me skuadrat e tjera në luftë për mbijetesë, ndërsa Dinamo kërkon të mbajë vendin e katërt. Të dy ekipet vijnë me moralin e lartë në këtë ndeshje, pasi Kukësi hodhi një hap drejt finales të Kupës së Shqipërisë me suksesin 2-0 me Tiranën. Dinamo, ndërkohë, fitoi sfidën e prapambetur me Teutën dhe u ngjit në vendin e katërt.

Në ora 18:00 do të luhet takimi Teuta – Laçi. Kjo sfidë do të zhvillohet në stadiumin “Niko Dovana” dhe të dyja skuadrat kanë si objektiv rikthimin te fitorja në kampionat. Dita e dielë do të kulmojë me takimin Partizani – Vllaznia në stadiumin “Air Albania” në ora 20:00. Partizani e Vllaznia sfidohen për herë të fundit në sezonin e rregullt, në një ndeshje vendimtare për vendin e dytë. Të kuqtë vijnë nga barazimi në Laç, por kanë avantazhin që gjejnë përballë shkodranët që janë përballur në një 90 minutësh sfilitës kundër Egnatias në gjysëmfinale të Kupës. Një ndeshje që premton spektakël, pasi për të dyja skuadrat do të jetë një provë e vërtetë para sprintit final të Superiores.

NË KORÇË LUHET PËR FINAL 4

Të hënën në orën 18:00 do të luhen dy takimet e fundit të kësaj jave. Erzeni do të përballet me Egnatian në stadiumin “Arena e Demave”, ndërsa takimin Skënderbeu – Tirana do të zhvillohet në stadiumin e Korçës.