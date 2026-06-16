Parlamenti hungarez e kufizoi mandatin e Kryeministrit në një maksimum prej tetë vjetësh

Anëtarët e Parlamentit hungarez miratuan një ditë më parë ndryshim në Kushtetutën e vendit që kufizon mandatin maksimal të Kryeministrit në një total prej tetë vjetësh.

135 deputetë votuan për miratimin e amendamentit, 50 ishin kundër tij, ndërsa gjashtë abstenuan, dhe propozimi i amendamentit u iniciua nga deputetët e partisë në pushtet Tisa.

Sipas dispozitave të reja kushtetuese, siç shkruan hungarezja Hirado, një person që e ka mbajtur atë pozicion për të paktën tetë vjet gjithsej, pavarësisht ndërprerjeve në mandat, nuk mund të zgjidhet kryeministër.

Të gjitha mandatet pas 2 majit 1990 përfshihen në llogaritjen e asaj periudhe.

Gjithashtu u specifikua se mandati i kryeministrit mbaron kur ai arrin gjithsej tetë vjet në atë pozicion.

Dispozita që ishte baza për themelimin e Zyrës për Mbrojtjen e Sovranitetit dhe që parashikonte ekzistencën e një organi të pavarur të krijuar për mbrojtjen e identitetit kushtetues u hoq gjithashtu nga Kushtetuta.

Ndryshimet plotësuan gjithashtu dispozitat përfundimtare të Kushtetutës, të cilat parashikojnë që prona e transferuar nga shteti te fondacionet për menaxhimin e interesit publik do të kthehet në pronësi të shtetit në rast të përfundimit të tyre.

Amendamenti kushtetues hyn në fuqi një ditë pas publikimit të tij.

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