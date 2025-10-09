Parlamenti gjerman voton për heqjen e shtetësisë me procedurë të përshpejtuar

Bundestagu votoi të mërkurën për të shfuqizuar një ligj të përshpejtuar për shtetësinë, i vendosur në fuqi gjatë qeverisë së mëparshme të udhëhequr nga socialdemokrati i qendrës së majtë (SPD), Olaf Scholz.
Votimi kaloi me lehtësi, sepse propozimi është një nga shumë të paktat nga qeveria e koalicionit që merr miratimin e Alternativës për Gjermaninë (AfD) anti-imigracion , partisë më të madhe opozitare. Në total, 450 anëtarë të dhomës së ulët të parlamentit votuan pro, 134 kundër dhe dy abstenuan.
Kancelari aktual Friedrich Merz e bëri gur themeli të fushatës së tij zgjedhore heqjen dorë nga disa prej ligjeve të liberalizuara të shtetësisë të paraardhësit të tij.
Megjithatë, pasi Demokratët e tij të Krishterë (CDU) të qendrës së djathtë ranë dakord për një marrëveshje koalicioni me SPD-në, vetëm ligji i përshpejtuar mbeti në pritje, meqenëse si CDU-ja ashtu edhe SPD-ja ishin në gjendje të bien dakord për këtë ndryshim.
“Një pasaportë gjermane duhet të jetë fundi i procesit të integrimit, jo fillimi”, shkroi CDU në programin e saj të politikave zgjedhore, pavarësisht ligjit që u kërkon emigrantëve të provojnë se janë “jashtëzakonisht mirë të integruar” përpara se të marrin shtetësinë me procedurë të përshpejtuar.
Çfarë përfshinte ligji i shtetësisë?
Për dekada të tëra, Gjermania mbeti prapa disa vendeve të tjera evropiane duke lejuar shtetësinë e dyfishtë vetëm për njerëzit që ishin tashmë qytetarë të një shteti anëtar të BE-së, ose në raste shumë specifike për migrantët nga jashtë BE-së pa të drejta automatike qëndrimi.
Në korrik 2024, koalicioni i udhëhequr nga SPD, dhe që përfshinte Partinë e Gjelbër dhe Demokratët e Lirë (FDP) neoliberalë, prezantoi dy rrugë të reja për shtetësinë, duke përfshirë lejimin e emigrantëve për të mbajtur pasaportën e tyre të parë.
Ligji i parë e uli kohën e pritjes për të aplikuar për shtetësi nga tetë vjet në pesë vjet qëndrim në Gjermani, kërkoi një certifikatë që tregonte se aplikanti kishte njohuri të nivelit mesatar të gjermanishtes dhe kërkoi prova të të ardhurave të mjaftueshme për të mbështetur veten dhe familjen.
Opsioni i përshpejtuar u lejonte aplikantëve të prisnin tre vjet nëse mund të tregonin njohuri të avancuara të gjermanishtes dhe prova të tjera se ishin të integruar mirë në shoqërinë gjermane. Ky ishte ligji që Bundestagu e anuloi të mërkurën.
Ndërsa ende nuk ka një numër të saktë të njerëzve që fituan shtetësinë gjermane përmes rrugës së përshpejtuar, transmetuesi publik ARD tha se zyrat e imigracionit raportuan një numër jashtëzakonisht të ulët aplikantësh.
Çfarë kanë thënë kritikët?
Politikanët e opozitës dhe studiuesit e imigracionit kanë thënë se ndryshimi do t’u sugjerojë emigrantëve me kualifikim të lartë se Gjermania nuk do t’i mirëpresë ata në një kohë kur vendi po vuan nga rënia demografike .
Kryetari i Partisë së Gjelbër, Felix Banaszak, i tha faqes së lajmeve Web.de se ky ndryshim “është sinjali i gabuar në një kohë kur na duhet gjithë forca jonë – pavarësisht nëse dikush ka jetuar këtu për tre vjet apo tre breza”./ DW