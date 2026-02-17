Parlamenti Europian paralajmëron Malin e Zi për rrugën e integrimit

Nga Podgorica, delegacioni i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian ka theksuar se mbyllja e kapitujve të negociatave varet nga rezultatet konkrete në fushën e sundimit të ligjit.

“Parlamenti duhet të përshpejtojë emërimet në gjyqësor, përfshirë Gjykatën Kushtetuese, bazuar në procedura transparente. Ky proces duhet të jetë një përgjigje e fortë dhe e besueshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke përfshirë dënimet në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë”, tha David McAllister, kryetar i Komisionit të Jashtëm të PE-së.

McAllister theksoi se vetëm miratimi i ligjeve nuk është i mjaftueshëm, nëse ato nuk zbatohen në praktikë.

Presidenti Milatoviç u tha eurodeputetëve se për një vit parlamenti nuk ka votuar për propozimet e tij për gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese. Kjo vonesë, sipas tij, rrezikon funksionalitetin e plotë të këtij institucioni.

