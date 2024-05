Parashikimi/ Mot me kthjellime dhe vranësira

Vendi ynë ditën e nesërme parashikohet të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të vendit. Vranësirat do të bëhen prezente nga orët e mesditës në pjesën më të madhe të territorit. Ato pritet të pasohen me reshje të dobta shiu kryesisht në relievet malore.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – juglindje me shpejtësi mesatare 7m/sek. Përgjatë vijës bregdetare e lugina era fiton shpejtësi 10-12m/sek, duke bërë që valëzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i ulët i forcës 1-2 ballë. Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 10 deri 25°C

në zonat e ulëta 12 deri 27°C

në zonat bregdetare 15 deri 26°C.