Bregdeti Shqiptar do të jetë në mbizotërimin e kthjellimeve gjatë gjithë ditës sipas MeteoAlb. Ndërsa pjesa tjetër e vendit do të paraqitet me kthjellime dhe kalime vranësirash, të cilat më të dukshme do të jenë përgjatë kufirit Lindor ku herë pas here do të pësojnë zhvillim të përkohëshem por nuk do të gjenerojnë reshje.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehte në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 3°C deri në 22°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Verior-verilindor duke sjelle në brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë.