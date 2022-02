Sipas MeteoAlb: Vendi ynë vijonë të jetë gjatë paradites në dominim e kthjellimeve në zonat bregdetare dhe të ulëta. Por në zonat malore priten vranësira të lehta. Ndërsa në orët vijuese vranësirat e lehta do të shfaqen në të gjithë Shqipërin, ku më të theksuara do të jenë në zonat Verilindore dhe Juglindore por nuk do të sjellin reshje. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes, por mbeten kostante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -2°C deri në 16°C.

Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Jugor – Juglindor duke krijuar dallgëzim 2 ballë.