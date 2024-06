Parashikimi i motit: Temperaturat mbeten të larta

Sipas MeteoAlb, vendi ynë do të mbetet nën ndikimin e motit të kthjellët deri pas mesdite kur priten kalime vranësirash nëpër të gjithë territorin ku më të theksuara vranësirat do të jenë në zonat malore veriore duke krijuar mundësi për reshje të përkohshme.

Parashikohet që edhe nata të vijojë nën dominimin e kthjellimeve, vranësirave dhe lagështirës së lartë në ajër. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të lehtë në vlerat minimale, por mbeten konstante maksimumet duke u luhatur nga 14°C vlera minimale deri në 36°C maksimalja në rang territori.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë përgjatë gjithë ditës duke arritur shpejtësinë maksimale deri në 30 km/h nga drejtimi perëndimor, duke gjeneruar në brigjet detare dallgëzim të papërfillshëm.

Kosova

Gjatë orëve të paradites republika e Kosovës do të paraqitet nën ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta, ndërsa pas mesditës pritet grumbullim i vranësirave duke gjeneruar rrebeshe shiu si edhe mini-stuhi breshëri. Më të dukshme reshjet do të jenë në zonat veriore -veriperëndimore. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënie të lehtë në vlerat minimale, por vijojnë njësoj maksimalet duke u luhatur nga 14°C vlera minimale deri në 33°C maksimalja në rang territori. Era do të fryjë mesatare, por herë pas-here e fortë me shpejtësi deri në 35 km/h nga drejtimi kryesisht perëndimor.

Maqedonia e Veriut

Republika e RMV do të dominohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirave kalimtare. Kjo situatë meteorologjike do të vijojë deri pas mesditës kur pritet shtim i vranësirave duke sjellë shira në formë shtrëngate, megjithatë reshjet do të jenë të përkohshme. Po ashtu, lagështira në ajër do të rritet ndjeshëm. Përsa i përket temperaturave të ajrit do të pësojnë një rënie të lehtë në vlerat minimale, por vijojnë njësoj maksimalet duke u luhatur nga 14°C vlera minimale deri në 36°C maksimalja në rang territori.Ndërkohë era do të fryjë e fortë përgjatë gjithë ditës duke arritur shpejtësinë maksimale mbi 35 km/h nga drejtimi kryesisht perëndimor.

Europa

Zhvillimi i një qendre më presion të ulët atmosferik përkatësisht në veri të Italisë me ndikim deri në veriperëndim të Ballkanit do të kushtëzojë në këto rajone, mot të paqëndrueshëm; duke sjellë rrebeshe shiu si edhe mini-stuhi ere. Po ashtu, vendet e Europës lindore mbeten me rrebeshe shiu dhe erëra të fuqishme, ndërsa nën ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta do të paraqiten: gadishulli Iberik, ishujt Britanikë si edhe Europa juglindore.