Pjesa e parë e ditës do të jetë në dominimin e kthjellimeve në pothuajse gjithë territorin e Shqipërisë, ku kalime të pakta vranësirash do të ketë vetëm në zonat e thella malore. Sipas Meteoalb, në pjesën e dytë të ditës pritet që të ketë kalime të pakta vranësirash në të gjithë vendin, ku më të fokusuar do të jenë në zonat Verilindore.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë rriten në mëngjes dhe ndjeshëm në mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 13°C deri në 35°C.