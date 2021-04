Sipas Mezeoalb: pMëngjesi nis i freskët, por me shumë kthjellime në peshën më të madhe të vendit, përjashtuar zonat verilindore ku vranësirat do të jenë të dukshme. Pjesa e dytë e ditës vijon me kthjellime dhe vranësira kalimtare, ndërsa mundësia për reshje shfaqet vetëm në zona të izoluara malore.

Temperaturat e ajrit kanë shënuar një rënie me 2 gradë gjatë mëngjesit, duke zbritur vlerat minimale në 0 gradë në zonat e thella malore, ndërsa mesdita sjell rritje të lehtë të vlerave termike duke luhatur maksimumet nga 9 në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare në tokë dhe det me drejtim verior gjatë gjithë ditës, ndërsa dallgëzimi në brigjet detare ulet në 2-3 ballë.