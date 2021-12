Sipas MeteoAlb: Moti në vendin tonë do të karakterizohet nga kthjellime në gjysmën Lindore POR vranësira kalimtare do ketë në gjysmën lindore të Shqipërisë. Këto kushte atmosferike mbeten gjatë gjithë ditës së premte ku gjatë pasdites më të theksuara vranësirat do jenë në Verilindje dhe Juglindje.

Temperaturat e ajrit rriten lehtë në vlerat minimale dhe maksimale duke bërë që mëngjesi të shënojë 1°C ndërsa mesdita deri në 19°C. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Verior-Verilindor duke sjell në brigjet detare dallgëzim 3 ballë.