Mëngjesi vijon i kthjellët në veri dhe qendër, por vranësira kalimtare do të ketë në zonat jugore, ndërsa mjegulla shfaqet në zonat kufitare lindore. Edhe pasditja mbetet kryesisht e kthjellët me vranësira kalimtare në skajet veri-jug. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në të dy vlerat ditore të cilat do të variojnë nga 4 në mbi 24°C.

Era do të fryjë e lehtë nga verilindja dhe deri mesatare gjatë mesditës në bregdetin Shkodër–Lezhë, ku dallgëzimi ngjitet në 2 ballë, ndërsa det i qetë në pjesën më të madhe të vijës bregdetare.