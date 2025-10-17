Parashikimi i motit për këtë të premte, 17 tetor 2025

Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura. Në orët e para të mëngjesit deri në orët e paradites do të ketë reshje shiu me intensitet mesatar. Në zonën e jugperëndimit reshjet lokalisht me intensitet deri të lartë në formën e shtrëngatave. Më pas reshjet e shiut mbeten të herëpashershme me intensitet të ulët deri mesatar. Në orët e mbrëmjes në zonën e qendrës reshjet lokalisht me intensitet deri të lartë.
Era pritet të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i lindjes me shpejtësi mesatare 10 m/s. Në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare pritet të fitojë shpejtësi. Në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare hera-herës do të fitojë shpejtësi deri në 20 m/s. Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 3-4 ballë.