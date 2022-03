Sipas MeteoAlb: Territori Shqiptar deri në orët e mesditës dhe pasdites do të jetë me kthjellime dhe kalime të pakta vranësirash, ku më të dukshme vranësirat do të jenë në zonat malore. POR në vijim pritet që vranësirat të shtohen duke sjell reshje të pakta dëbore në Veri, ndërsa në zonat Jugore do të ketë reshje shiu dhe dëborë të pakët.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, POR do të ulen në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 0°C deri në 16°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 35 km/h nga drejtimi verior, për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim deri në 3 ballë.