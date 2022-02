Sipas MeteoAlb: Pjesa e parë e ditës do të jetë në dominimin e kthjellimeve në ultësirën perëndimore dhe kalimeve të pakta të vranësirave në zonat malore. Ndërsa në pjesën e dytë të ditës parashikohet që vranësirat e lehta të bëhen më të dukshme në zonat malore dhe të shfaqen në zonën e ulët. Por vija bregdetare do të vijoj në ndikimin e motit të kthjellët.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -2°C deri në 16°C. Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe në det me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar dallgëzim të ulët.