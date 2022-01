Sipas MeteoAlb: Masat ajrore polare që kanë përfshirë rajonin e Ballkanit do të diktojnë edhe në vendin tonë mot të kthjellët por të ftohtë dhe me ngrica duke filluar nga orët e para të ditës.

Edhe pjesa tjetër e ditës do të vijojnë në të njëjtat kushte atmosferike me ngrica dhe temperatura të ulta ndërsa vranësira kalimtare shfaqen në verilindje dhe juglindje. Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -4°C deri në 12°C.