Sipas MeteoAlb: Dita nis me kthjellime dhe vranësira të lehta në të gjithë vendin tonë, KU në Luginat e lumenjëve do ketë prezencë të dukshme të mjegullës. Orët e mesditës VIJOJNE në të njëjtat kushte atmosferike për pjesën më të madhe të vendit vetëm zonat juglindore do kenë zhvillim të vranësirave dhe shira afatshkurtër. Parashikohet që këto kushte atmosferike të mbeten deri mëngjesin e ditës së enjte.

Temperaturat e ajrit ulen me të paktën 2 gradë në vlerat minimale dhe maksimale duke bërë që mëngjesi të shënojë 2°C në zonat malore ndërsa mesdita zbret deri në 21°C. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Verilindor duke sjell në brigjet detare dallgëzim 3 ballë.