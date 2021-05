Vijojnë kthjellimet me vranësira të lehta në zonat perëndimore, por vranësira më të dukshme do të ketë në lindje të vendit. Pjesa e dytë e ditës shton vranësirat në zonat e ulëta dhe ato malore duke rrezikuar nga momente të shkurtra me shira të dobët zonat kufitare lindore. Temperaturat e ajrit ulen lehtë gjatë mëngjesit, por një rënie me 2-3 gradë sjellin orët e mesditës duke luhatur vlerat maksimale nga 24 në zonat malore deri 29-30 në zonat jugore.

Era do të fryjë e lehtë dhe rrallë herë mesatare gjatë paradites dhe mbrëmjes, por mesatare deri e fortë në bregdet gjatë mesditës dhe pasdites nga drejtimi verior, duke krijuar në det dallgëzim mbi 3 ballë nga mesdita deri afër mbrëmjes.