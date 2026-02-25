Këtë të mërkurë vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, duke përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në lindje.
Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-verilindje me shpejtësi mesatare 8 m/s. Ajo hera-herës përgjatë vijës bregdetare pritet të fitojë shpejtësi deri në 16 m/sek. Valëzimi ne dete do të jetë i forcës 2-3 ballë.
Parashikimi i motit për këtë të mërkurë
