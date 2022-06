Sipas MeteoAlb, Pjesa më e madhe e Shqipërisë, paraqitet në ndikimin e motit të kthjellët dhe vranesirave të lehta por disi më të dukshme vranësirat do të jenë në zonat malore përgjatë kufirit Lindor megjithatë nuk priten reshje.

Parashikohet që pasditja të përmirësojë dukshëm kushtet e motit duke bërë që i gjithë territori Shqipar të dominohet nga moti i kthjellët. Temperaturat e ajrit do te vijojnë te ulen ne mengjes dhe ne mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 11°C deri në 32°C. Era do te fryjë e lehte dhe mesatare me shpejtesi 35 km/h nga drejtimi Veriperendimor duke krijuar ne det dallgëzim deri në 2 ballë.