Sipas MeteoAlb: Territori shqiptar në pjesën më të madhe të tij do të mbetet në ndikimin e vranësirave të shpeshta, ku herë pas here parashikohet që vranësirat do të pësojnë zhvillime duke sjellë reshje të pakta shiu në pothuajse gjithë vendin tonë. Por parashikohet që pas orëve të pasdites të kemi përmirësim gradual të motit.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të ulen në mëngjes, por do të rriten në mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 5°C deri në 21°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Perëndimor duke krijuar në det dallgëzim të ulët.