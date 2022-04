Sipas MeteoAlb: Vijojnë kushtet e qëndrueshme atmosferike të jenë prezente në vendin tonë, duke sjellë deri në orët e mesditës dominim të kthjellimeve dhe kalime të pakta të vranësirave në zonat malore. Ndërsa pasditja dhe mbrëmja sjellin përkohësisht kalime vranësirash në për të gjithë Shqipërinë, të cilat nuk do të mund të gjenerojnë reshje.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 7°C deri në 26°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Perëndimor – Veriperëndimor duke krijuar në det dallgëzim 2 ballë.