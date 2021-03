Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash deri në orët e pasdites dhe më pas shtim vranësirash të dendura në të gjithë territorin. Prej orëve të pasdites në veriperëndim, parashikohen reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët deri mesatar ndërsa në jugperëndim me intensitet të ulët.

Prej orëve të vona të mbrëmjes e mesnatë reshjet e shiut përfshijnë gati të gjithë vendin, ndërsa në veriperëndim në formën e rrebesheve shoqëruar me shkarkesa elektrike.