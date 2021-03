Moti parashikohet fillimisht me vranësira të dendura shoqëruar me reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave dhe stuhive.

Më pas duke nisur nga orët e mesditës mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në momentin e zhvillimit të vranësirave reshje shiu të dobta dhe lokale.