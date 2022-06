Sipas MeteoAlb: Territori shqiptar, vijon në ndikimin e motit të kthjellët dhe vranesirave të lehta e kalimatre gjatë orëve të paradites, por pasditja sjell vranësira disi më të dukshme në territor, por nuk priten reshje. Parashikohet që mbrëmja dhe nata të përmirësojnë motin duke bërë që i gjithë vendi të jetë i kthjellët.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe mesditë duke rregjistruar vleren minimale në qytetin e Pukes 12°C, Ndërsa vlera maksimale do të shënohet në qytetin e Elbasanit 34°C. Era do fryjë mesatarisht me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Perëndimor- Jugperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgë 2 ballë.