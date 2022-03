Sipas MeteoAlb kushtet e paqëndrueshme atmosferike do të përfshijnë gjithë vendin tonë duke sjellë vranësira të shpeshta, të cilat do të gjenerojnë reshje shiu në të gjithë territorin.

Parashikohet që reshjet të jenë me intensitet edhe mesatar në zonat Veriore. Ndërsa në zonat Qëndrore dhe Jugore pritet që reshjet të jenë në sasira më të pakta. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të ulen në mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 5°C deri në 18°C.