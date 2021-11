Moti gjatë fundjavës do të jetë me diell dhe ngrohtë.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, nuk priten reshje shiu.

Dita e shtunë parashikohet të nisë me mot me vranësira të cilat gradualisht do ti lënë vendin kthjellimeve.

Dita e diel do të ketë mot të kthjellët e vranësira të pakta kalimtare në orët e mesditës.